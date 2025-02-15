Pitbull polise saldırdı, sahibi bıçak çekip küfretti

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde 12 Şubat saat 19.30 sıralarında evine giden polis memuru E.A'ya pitbull cinsi köpek saldırdı. Polis, köpeği gezdiren 17 yaşındaki A.K.'yi, "ağızlıksız ve tasmasız" gezdirmemesi konusunda uyardı.

POLİSE BIÇAK ÇEKİP KÜFRETTİ

Şahıs, uyarının ardından köpeği daha fazla kışkırtarak polisin üzerine yönlendirdi. E.A, polis olduğunu söyleyince, çocuk küfür ederek bıçak çekti. Köpeğin sahibi Mehmet Emin Gültekin de olay yerine gelerek polise küfür edip saldırmaya başladı.

KÖPEĞİN SAHİBİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Bıçak çeken şahısları ve köpeği uzaklaştırmak isteyen polis memuru silah ile havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de küfür edip, saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevli memura mukavemet" suçlarından işlem başlatıldı. Mehmet Emin Gültekin'in 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Mehmet Emin Gültekin isimli şahsa ait olan pitbull cinsi köpeğe bir daha geri verilmemek üzere el konulurken, tehlike arz eden ırk köpek beslenmesi suçundan 152 bin 346 TL idari para cezası uygulandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Mehmet Emin Gültekin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 adet suç kaydı olduğu öğrenilen A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 2 şahsın polis ekiplerine küfür edip saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.