Polatlı'da Soğan İşçileri Arasında Kavga

Ankara'nın Polatlı ilçesinde soğan işçilerinin çalıştığı depoda çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde bir soğan deposunda çalışan işçiler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Depoya gelen kişinin bir işçiye saldırmasıyla çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Kavga anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, diğer işçilerin ise kavgayı ayırmak için araya girdiği görüldü. - ANKARA