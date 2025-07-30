Polatlı\'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde ters yöne giren otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Yenimahalle mahallesinde meydana geldi. C.C. idaresindeki 06 PMS 64 plakalı otomobil Ankara- Eskişehir yolu üzerinden ters şeritten girerek Selimiye Caddesi'ne çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik sinyalizasyon lambasına, ardından Selimiye Caddesi'nden Refik Cesur Caddesi istikametine kırmızı ışıkta bekleyen B.K. yönetimindeki 06 DTP 394 plakalı motosiklete çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü C.C. ve motosiklet sürücüsü B.K. yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise o anda kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA