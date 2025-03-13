Polis, genç kızı intihardan kurtardı

Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te intihar girişiminde bulunan bir genç kız, polisin yaptığı hamle ile kurtarıldı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç kız bilinmeyen bir nedenle dairenin camına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı ikna etmeye çalışırken, bir polis memuru ise evin içerisinden yaptığı ani bir hamleyle genç kızı içeriye çekerek kurtardı.