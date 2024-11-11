Polis, Irmak Yatağına Düşen Adamı Kurtardı

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Polisin dikkati ırmak yatağına düşen şahsı kurtardı

Yaklaşık 2 metre yüksekten ırmak yatağına düşen alkollü şahıs, ekiplerin başarılı operasyonu ile kurtarıldı

BARTIN - Bartın'da ırmak yatağına düşen alkollü şahsı devriye gezen polis ekiplerinin dikkati kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Kemerköprü Mahallesi Eskikonak caddesi üzerindeki otoparkta dolaşan A.Y., ismindeki 65 yaşındaki şahıs, yaklaşık 2 metre yükseklikten ırmak yatağına düştü. Hafif bir şekilde yaralanan ve devriye gezen Yunus ekiplerinden yardım isteyen şahıs için polis ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Engebeli ve çamur arazi nedeniyle şahsı ırmak yatağından çıkarmakta zorlanan polis ekipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu kez polis ve itfaiye ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla şahıs ırmak yatağından çıkarıldı. Beline halat bağlanan ve itfaiye ekipleri tarafından tutulan şahıs, halatı çeken polis ekiplerinin desteği ile yukarı çıkarıldı.

Polis ekipleri, bu kez tedaviyi reddeden ve sağlık probleminin olmadığını belirten şahsı, evine götürmek için harekete geçti. Şahıs evin adresini tarif edemeyince polis ekipleri şahsı ailesine sağ salim teslim etmek için harekete geçti. Bir yakınını telefonla arayan polis ekipleri, adresi öğrenince şahsı da araca alarak, evine götürdü.

Alkollü olduğu öğrenilen A.Y.'nin tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dengesini kaybederek, dere yatağına yuvarlandığı öğrenildi.