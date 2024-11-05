İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti

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Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3. katında meydana gelen olayda D.G. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar girişiminde bulunmak için oturduğu dairenin balkon penceresindeki demirlere çıktı.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler atlama durumuna karşı hazır bekleyerek binanın önüne branda açtı. Polis ekipleri de balkon demirlerinde bekleyen kadını ikna etmek için konuşmaya başladı.

POLİSİN İLTİFATINI DUYUNCA VAZGEÇTİ

Polis ekipleri, D.G.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. İçeri girmeyen kadın, ekiplerden bir memurun, "Herkes senden ve şarkılarından mutlu" sözü sonrası ikna olup içeri girdi.

İÇERİDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bu sırada dairenin kapısını açan itfaiye ve sağlık ekipler, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdi. Evin içerisinde baygınlık geçiren kadın, olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.