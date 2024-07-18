Polis memurunu ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Polis memurunu ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan ve ekip aracından kaçmaya çalışırken polis memurunu silahla vurarak ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, 'Görevini Yaptırmamak İçin Direnme-Mukavemet' ve 'Taksirle Yaralama' suçlarından yargılanacak.

18.07.2024 17:20
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Polis memurunu ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan ve ekip aracından kaçmaya çalışırken polis memurunu silahla vurarak ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve aranma kaydı bulunan Mustafa H. isimli şahsın yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Evinde yakalanan ve gözaltına alınan Mustafa H. (36), ekip aracından kaçmaya çalışırken polis memuru H.K. ile arbede yaşadı. Arbedede polis memuru H.K., kendisine ait tabanca ile sol diz üstünden yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında 'Görevini Yaptırmamak İçin Direnme-Mukavemet' ve 'Taksirle Yaralama' suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Eskişehir, 3.Sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis memurunu ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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