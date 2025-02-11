Tokat'ın Erbaa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Erek Caddesi'nde inşaat halindeki bir bina önünde yaşanan tartışma, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.
Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre içinde polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle önlendi. İnşaat alanında başlayan tartışma, taraflar arasında kısa sürede gerginliğe yol açtı. Polis ekipleri olay yerinde hızla müdahale ederek, tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi. Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği anlarda, polislerin tarafları sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdığı görülüyor. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Polis Tartışmayı Önledi - Son Dakika
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