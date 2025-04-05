Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı - Son Dakika
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Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

Kütahya'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. polisi görünce kaçarak, gizlendiği daireye girip kapıyı kilitledi. Kapıyı açmayan F.S.'nin bulunduğu dairenin camından dışarıya uyuşturucu madde atılırken, eve operasyon düzenleyen polis, F.S. ile birlikte biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

05.04.2025 00:17
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Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, Aydınlık Caddesi'nde devriye görevi sırasında bir kişiden şüphelendi.

Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇIP, KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Polisi gören şüpheli ise kaçmaya başladı. Polisin ikazlarına uymayan şüpheli, gizlendiği apartman dairesine girerek kapıyı kilitledi.

Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

CAMDAN DIŞARIYA METAMFETAMİN PAKETİ ATTI

Kapıyı açmayan şüphelinin saklandığı dairenin camından, içinde metamfetamin olduğu değerlendirilen küçük bir paket ile uyuşturucu kullanmaya yarayan düzeneğin sokağa atıldığını belirledi.

Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güven Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan kararla eve operasyon düzenledi. Kaçan şüphelinin hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. olduğu belirlenirken, F.S. ile birlikte E.B. ve N.K. isimli kadın da gözaltına alındı.

Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

BAŞKALARINA AİT 3 KİMLİK VE 1 EHLİYET ELE GEÇİRİLDİ

N.K.'nın çantasında yapılan aramada ise başkalarına ait 3 kimlik ve 1 ehliyet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı - Son Dakika

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