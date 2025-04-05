Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, Aydınlık Caddesi'nde devriye görevi sırasında bir kişiden şüphelendi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇIP, KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Polisi gören şüpheli ise kaçmaya başladı. Polisin ikazlarına uymayan şüpheli, gizlendiği apartman dairesine girerek kapıyı kilitledi.

CAMDAN DIŞARIYA METAMFETAMİN PAKETİ ATTI

Kapıyı açmayan şüphelinin saklandığı dairenin camından, içinde metamfetamin olduğu değerlendirilen küçük bir paket ile uyuşturucu kullanmaya yarayan düzeneğin sokağa atıldığını belirledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güven Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan kararla eve operasyon düzenledi. Kaçan şüphelinin hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. olduğu belirlenirken, F.S. ile birlikte E.B. ve N.K. isimli kadın da gözaltına alındı.

BAŞKALARINA AİT 3 KİMLİK VE 1 EHLİYET ELE GEÇİRİLDİ

N.K.'nın çantasında yapılan aramada ise başkalarına ait 3 kimlik ve 1 ehliyet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.