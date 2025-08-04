Polisle gülümseten diyalog

Aksaray'da plakasız bindiği motosikletle polise yakalanan genç ile polis memurunun diyaloğu herkesi güldürdü. Cezadan kurtulmak için uzun süre dil döken genç, kendini görüntüleyen basın mensubuna da, "Yakından çekme çirkin çıkıyorum" diyerek gülümsetti.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri plakasız gördükleri bir motosikleti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Sinan G. (19) isimli sürücüye plakasız motosiklet kullanmaktan ceza yazılacağının bildirilmesi üzerine sürücü ile polis memuru arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Güler yüzü ve esprili konuşmalarıyla herkesi güldüren genç, cezadan kurtulmak için "Çekici parası bin lira yazacak zaten. 5 kuruş param yok cebimde. Ne olur yazma ağabey. Motosikletin 4. bağlanması bu" diyerek dil döktü. Cezadan kurtulamayacağını anlayan sürücü, "Yapacak bir şey yok, devletimiz sağ olsun" derken, kendini görüntüleyen basın mensubuna da espri yaparak, "Yakından çekme çirkin çıkıyorum. Habere çıkacağım değil mi? Çıkacaksam iyi" diye konuştu.

Sürücüye plakasız motosiklet kullanmaktan 15 bin 712 lira para cezası kesilerek, motosiklet trafikten men edilip çekici marifeti ile otoparka çektirildi. - AKSARAY