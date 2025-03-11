Polisle Kavga Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Polise saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Polise saldıran şüphelinin yakınları: "Ne yaptı da pişman olacak"

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde deve güreşi festivalinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisine saldıran şüpheli O.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "pişmansın" sorusuna, yakınları " ne yaptı da pişman olacak" diye cevap verdi.

Bozdoğan'da 23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde bir grup arasında kavga çıkmış, tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine O.Ç. isimli şahıs saldırmıştı. Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma çerçevesinde şüpheli O.Ç.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli O.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Ne yaptı da pişman olacak"

Şüpheli O.Ç.'nin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Pişmanmısın" sorusuna, şüpheli yakınlarının "ne yaptı da pişman olacak" sözleri dikkatlerden kaçmadı.