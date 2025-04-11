Kaza ihbarına giden polislere pasta sürprizi

BARTIN - Bartın'da oto tamir ve bakım ustaları, kaza ihbarı yaparak çağırdıkları polislere pasta keserek polis teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bartın Oto Sanayi Sitesi ustalarından Recep Usta, polis haber merkezini arayarak kaza yaptıklarını söyledi. Trafik polisi istemeleri üzerine ise bölgeye bir ekip yönlendirildi. Kazaya müdahale etmeyi planlayan ekipler, ihbar edilen olay yerine vardıklarında ise sürprizle karşılaştı. Polisleri meşalelerle karşılayan oto tamir ve bakım ustaları, polislere pasta da ikram etti. Emniyet teşkilatının 180. yıl dönümünü kutladıkları polisler ise sürpriz nedeniyle ustalara teşekkür etti.