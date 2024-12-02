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Polisten Baba Şefkati

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Antalya'da polis memurunun evi yandı, mesai arkadaşları küçük çocuğa sahip çıktı ve bakımını üstlendi.

02.12.2024 02:34
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Polisten evi yanan mesai arkadaşlarının küçük çocuğuna baba şefkati

Antalya'da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu

Polis memurunun küçük oğlunu kucağına alıp "Şimdi bize gideceğiz. Bizim evde kalacaksın. Bizim evde abi lazımdı" dedi

ANTALYA - Antalya'da bir ikamette çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. İkametten annesi ile birlikte çıkan ve babasının polis memuru olduğu öğrenilen küçük çocukla babasının mesai arkadaşları yakından ilgilendi. Görevli komiser kucağına aldığı küçük çocuğa, "Şimdi bize gideceğiz. Bizim evde kalacaksın. Bizim evde abi lazımdı, bize gideceğiz" diyerek ekip otosuna götürdü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3158 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet içerisindeki dumanı fark eden ev sahibi kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ikametin o sırada görev başında olan bir polis memurunun evi olduğu öğrenildi. Bu sırada evde bulunan polis memurunun eşi, oğlu ile birlikte ikametten dışarı çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri sokağa dökülürken, yangına ilk müdahale yan apartmandaki bir vatandaşlar tarafından yapıldı. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çok büyümeden söndürüldü.

Baba şefkatiyle yaklaştı

Annesi ile birlikte evden çıkan küçük çocuk olay yerinde 112 acil sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak kontrolden geçirildi. Bu sırada küçük çocuğun babasının mesai arkadaşları kendisiyle yakından ilgilendi. Görevli komiserin baba şefkatiyle yaklaştığı ve kucağına aldığı küçük çocuğa "Şimdi bize gideceğiz. Bizim evde kalacaksın. Bizim evde abi lazımdı, bize gideceğiz" diyerek ekip otosuna götürdü.

Hortumla müdahale etti

Komşu Murat Gültekin, "Sesleri duydum 'Yukardan hortum indirin' diye, hemen çatıya çıktım. Aşağıdan aldığım hortumla müdahale ettim. Elimden geldiğince söndürmeye çalıştım. Pencereler falan yanıyordu. Dışardan müdahale ederken itfaiye geldi, ben onlara bıraktım" dedi. İkamette çıkan ve maddi hasara neden olan yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Polisten Baba Şefkati
Kaynak: İHA

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