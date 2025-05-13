Polisten Duyarlı Davranış

Polisten yürek ısıtan davranış

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen bir kazada yaralanan küçük kıza ıslanmaması için polis şemsiye tuttu. Görüntü sosyal medyada takdir topladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bugün sabah saatlerinde Mumcu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yaşı küçük bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yağışlı hava şartlarında altında, ambulans gelene kadar yaralı vatandaşımızın ıslanmaması için görevli polis memurumuz tarafından şemsiye tutularak destek sağlanmıştır. Meslektaşımızın bu duyarlı ve insan odaklı yaklaşımı sosyal medyada da takdir toplamıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyor, görev başındaki tüm personelimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Her zaman, her şartta vatandaşlarımızın yanındayız" denildi.