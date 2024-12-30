Polisten Kaçan Araç 15 Km Kovalamacayla Yakalandı

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Polisten kaçan araç 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Boğazköprü Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan 40 AD 111 plakalı otomobil, kaçmaya başladı. Kuzey Çevre Yolu üzerinden Erkilet Osmangazi Mahallesi'ne giren araç burada da kendisini kovalayan polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Polis ekiplerine yakalanmamak için kaldırımdan seyreden, kırmızı ışık ihlalleri yapan araç, polisin kovalamacası sonucu 4361. Sokak üzerinde durduruldu. Araç sürücüsü R.T. gözaltına alınırken, polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Aracın içerisinde açık bulunan mutfak tüpü de çıkarıldı. Şüpheli araç incelemenin ardından otoparka çekildi.

R.T. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.