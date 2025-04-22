Polisten Miniklere Güvenlik Eğitimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 'Güvenliğin Kahramanları Minik Yüreklere İlham Oldu' sloganı ile özel bir anaokulunu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında çocuklara polislik mesleği tanıtıldı, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı ve genel güvenlik konularında farkındalık oluşturuldu. Etkinlik sırasında minikler hem öğrendi hem eğlenirken, polis memurları, oyun ve interaktif aktiviteler aracılığıyla çocuklara güvenlik bilincini eğlenceli bir şekilde aktardı. Bu anlamlı etkinlik, çocukların erken yaşlarda güvenli bir geleceğe adım atmaları için önemli bir fırsat sunarken, polislik mesleğine karşı pozitif bir algı geliştirmelerine de katkı sağladı.

Toplum Destekli Polislik ekiplerinin bu tür bilinçlendirme çalışmaları, çocuklara değerli bilgiler sunarak toplumsal güvenliği artırmayı ve gelecek nesillere ilham olmayı hedefliyor. Eğitim boyunca çocukların yüzlerindeki heyecan ve öğrenme isteği ise etkinliğin başarısının bir göstergesi olarak dikkat çekti. - BİLECİK