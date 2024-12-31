Porto Riko Yeni Yıl Öncesi Karanlığa Gömüldü - Son Dakika
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Porto Riko Yeni Yıl Öncesi Karanlığa Gömüldü

Porto Riko'da elektrik arızası nedeniyle ada elektriksiz kaldı, yeniden enerji sağlanması 48 saati bulabilir.

31.12.2024 23:17
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Porto Riko'da elektrik şebekesinden meydana gelen arıza nedeniyle adanın tamamı yeni yıl öncesi karanlığa gömüldü.

ABD'ye bağlı Porto Riko'da elektrik şebekesinden meydana gelen arıza nedeniyle adanın tamamı karanlığa gömüldü. Porto Rikolular, yeni yıl öncesi elektriksiz kaldı. Enerji dağıtım şirketi LUMA Energy, "şartlar elverdiği takdirde" elektriğin yeniden sağlanmasının 24 ila 48 saat süreceğini belirtti.

LUMA Energy, kesintinin nedeninin araştırıldığını ve ilk bulguların bir yeraltı hattındaki arızaya işaret ettiğini ifade etti. - SAN JUAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Porto Riko Yeni Yıl Öncesi Karanlığa Gömüldü - Son Dakika

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