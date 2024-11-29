Posof'ta Park Halindeki Tır Yandı

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Park halindeki tırın dorsesi alevlere teslim oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde park halindeki tırın dorsesi alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, 22.30 sıralarında Posof Türkgözü Gümrük yakınında yol kenarına park halindeyken meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki tır, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı aniden alev aldı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haaber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın neticesinde tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.