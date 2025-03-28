Pursaklar'da İlginç Kaza Anı - Son Dakika
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Pursaklar'da İlginç Kaza Anı

Bir sürücü, kazada çarpan şoförün elini öptü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

28.03.2025 21:19
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir sürücü, kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay Pursaklar ilçesi Kocalar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde kavşaktan dönmeye çalışan Ali U. idaresindeki otomobile arkadan gelen 06 BRB 741 plakalı otomobil arakadan çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, Ali U. aracından inerek arkadan çarpan otomobil şoförünün kapısını açarak yaşça kendinden büyük olan şoförün elini öptü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pursaklar'da İlginç Kaza Anı - Son Dakika

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