Rajasthan'da Okul Çatısı Çöktü

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bir okulun çatısının çökmesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 17 çocuk yaralandı.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir okulun çatısı çöktü. Yerel medyaya göre en az 4 çocuk hayatını kaybetti, 17 çocuk yaralandı. Rajasthan Eğitim Bakanı Madan Dilawar, çatı çöktüğünde içeride 25-30 çocuğun bulunduğunu belirtti. Çatının bölgede yağan yoğun yağış nedeniyle çökmüş olabileceği öğrenildi. Enkaz altında kalanlar arama çalışmaları sürüyor. - RAJASTHAN