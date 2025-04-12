İsrail Ordusu Refah kentini tamamen kuşattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, kentin kuşatıldığını açıkladı.

"REFAH KENTİ KUŞATILDI"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuşatıldığı belirtildi.Açıklamada, Refah kentinin Han Yunus kentiyle bağlantısını kesen Morag Koridoru'nda kontrol sağlandığı ifade edildi.

"SAVAŞI BİTİRMENİN TEK YOLU BU"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, "Bu, Hamas'ı ortadan kaldırmak, rehineleri serbest bırakmak ve savaşı sona erdirmek için son andır. Savaşı bitirmenin tek yolu bu. Yoğun IDF faaliyeti yakında Gazze'deki diğer yerlere yayılacak ve savaş bölgelerini tahliye etmeniz gerekecek" dedi.