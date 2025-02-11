Reyhanlı'da Depremzede Konteyner Yandı - Son Dakika
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Reyhanlı'da Depremzede Konteyner Yandı

Reyhanlı\'da Depremzede Konteyner Yandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir depremzede ailenin konteyneri yanarak kullanılamaz hale geldi.

11.02.2025 18:55
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depremzede ailenin kaldığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Depremzede ailenin kaldığı konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteynerın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Reyhanlı'da Depremzede Konteyner Yandı - Son Dakika

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