Reyhanlı\'da Motosiklet Kazası

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyreden 60 BM 717 plakalı Mercedes Benz marka otomobil ile 31 AKF 676 plakalı Kuba marka motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçan motosiklet sürücüsü Halit C. ile yanındaki İsmail C. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kameraya yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY