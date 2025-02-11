Depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depremzede ailenin kaldığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Reyhanlı'da Yangın: Depremzede Konteyneri Kül Oldu - Son Dakika
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