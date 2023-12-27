Rize'de mobilya fabrikasında yangın

RİZE - Rize'nin Kalkandere ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya imalat fabrikasında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden ötürü özel bir firmaya ait olan mobilya fabrikasının sünger hammadde deposundan alevler yükselmeye başladı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar yangını 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından çevre ilçeler ve Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlatarak yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada incelemelerde bulunan Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, "Evimde istiharat halinde iken mahalle muhtarımız yangını ve dumanı görünce beni aradı. Bende dışarı bakınca ateşleri gördüm. Bende hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Alevler binayı sarmış durumdaydı. Çok gecikmeden haberimiz oldu. 10 dakikada içerisinde müdahalelere başladık. Rize Belediyesi ve İkizdere Belediyesi ekipleri müdahale etti. Allah'tan diğer fabrikalara sıçramadı. Olay daha büyümeden üstesinden gelmiş olduk. Herhangi bir can kaybı yok. Zaten burada kimse yoktu" ifadelerini kullandı.

Sünger olduğu için yangının hızlı yayıldığını belirten fabrikanın sahibi Aydın Gündoğdu, "Yangın hammadde deposunda çıktı. İçerisinde bulunan 4-5 tane makinamız ve 4 ton civarında zararımız var. Cana zarar gelmemesi iyi oldu. Elamanlarımız kaynak yaptı. Yangın sonradan çıktı. Büyük ihtimalle kaynaktan çıktı. Saat 9'da yandı. Biz yangının başlama anından itibaren kameralardan gördük. Bekçi arka taraftaydı. O görene kadar alevler yükseldi. Sünger olduğu için hızlı yanıyor" şeklinde konuştu.