Rize'de Olimpik Yüzme Havuzu'nda Klordan Zehirlenen 3 Çocuk Taburcu Edildi

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Rize'de Olimpik Yüzme Havuzu'nda klordan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 çocuk taburcu oldu.

3 Temmuz Çarşamba günü merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'ndeki Rize Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocuklar bulunduğu sırada havuzdaki kanallara klor döküldü ancak cihaz devreye girmeyince klor suya karışmadı. Yaşanan aksaklık nedeniyle havaya karışan klor kokusu nedeniyle o an havuzda olan D.D. (7), N.D.B. (8) ve E.S.D. (7) isimli 3 çocuk fenalaştı. Durumu fark eden yüzme eğitmeni, hemen çocukları havuzdan çıkararak duşa sokup, bedenlerinin klorla temasını önlemeye çalıştı. Ardından havuzun olduğu binanın dışına çıkarılan çocuklar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuk, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Müdürlüğümüze bağlı Olimpik Yüzme Havuzu'nda teknik bir sorun nedeniyle bir hadise cereyan ederek 3 çocuğumuz hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğümüzün gözetimi altında tedavi altına alınmıştı. Çok şükür 3 çocuğumuzun da sağlık durumu gayet iyi ve hastanedeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildiler. Çocuklarımızın sağlık durumlarının iyi olması ise yüreğimize bir nebze olsun su serpti. Havuzdaki aksaklık ise hızlı bir şekilde giderilerek, o gün itibarıyla yeniden hizmete sokuldu. Sporcularımız ve velilerimiz yüreklerini ferah tutsunlar. Rize bir spor şehridir ve başarılı sporcular yetişmeye devam edecektir. Bu tip bir üzücü hadisenin yeniden yaşanmaması için gerekli olan bütün önlemler alınarak, söz konusu aksaklık ve konuyla ilgili müdürlüğümüz tarafından geniş çapta bir çalışma başlatılmıştır. Ayrıca yine söz konusu olayla ilgili Rize Valiliğimiz ve Müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Profesyonel eğitimcilerimiz ve eşsiz tesislerimiz ile sporun ve sporcunun dostu olan şehrimize yakışır hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - RİZE