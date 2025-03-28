Rize'de Sigara Denetimi: 6 İşletmeye Ceza

Rize'de 'Çapraz' sigara denetimi

Rize'de Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilerek farklı ilden gelen çapraz denetim ekipleri 6 işletmeye sigara içildiği için ceza kesti

RİZE - Rize'de Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilerek farklı ilden gelen çapraz denetim ekipleri 6 işletmeye sigara içildiği için ceza kesti.

Rize'de farklı ilden gelen ekiplerle çapraz tütün denetimi gerçekleştirilirdi. Rize'deki kafe ve restoranlarda tütün mamulü kullanımına ilişkin yasağa uyulup uyulmadığına dair 3 gün boyunca gerçekleştirilen kontrolde 87 işletme denetlenirken 6 işletmeye ceza işlemi uygulandı.

Denetimlere katılan Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, ""İşletmelerinin sigara kullanımına uygun hale getirmezsek içerideki duman maruzatı nedeniyle hem sigara kullananların hem de sigara kullanmaksızın dumana maruz kalanlarının sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerini yıllara sari şekilde görüyoruz. Bakanlığımız talimatları doğrultusunda sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplumlar oluşturmak amacıyla ulaşılması gereken hedefler kapsamında denetimlerimiz devam edecek. Denetim ekiplerimize ve yasaya uygun şekilde davrandıkları için de işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.