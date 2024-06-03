Rize'de Sokak Ortasında Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Rize'de Sokak Ortasında Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.Y. ile H.K. arasında çıkan tartışma sonucunda H.K., silahını çıkararak E.Y.'ye ateş açtı. Yaralanan E.Y. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

03.06.2024 22:55
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Rize'de bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurarak kaçtı.

Olay, Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 21.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarında E.Y. ile H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında H.K., belinden çıkardığı tabancayla E.Y.'ye 2 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan E.Y. ayağından yaralanırken, H.K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.Y. hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Sokak Ortasında Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı - Son Dakika

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