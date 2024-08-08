Roblox Türkiye'de Erişime Kapatıldı - Son Dakika
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Roblox Türkiye'de Erişime Kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı ile çevrimiçi oyun platformu olan Roblox'un Türkiye'de erişime kapatıldığını bildirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukların istismarına neden olacak içerikler bulundurması açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesi ile erişim engeli talebinde bulundu. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanacak.

08.08.2024 10:13
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı ile çevrimiçi oyun platformu olan Roblox'un Türkiye'de erişime kapatıldığını bildirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu internet adreslerinin içeriklerinin kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu, çocukların istismarına neden olacak içerikler bulundurması açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesi ile erişim engeli talebinde bulundu. Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi' ile 'Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi' hakkında kanun maddesi uyarınca erişim engeli kararı aldı. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla ilgili olarak, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesinin kararı iledir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Roblox Türkiye'de Erişime Kapatıldı - Son Dakika

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