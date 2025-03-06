Romanya'da Vatana İhanet Operasyonu - Son Dakika
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Romanya'da Vatana İhanet Operasyonu

Romanya'da 101 yaşındaki emekli general de dahil 6 kişi vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı.

06.03.2025 12:58
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Romanya'da Organize Suç ve Terörizmi Araştırma Müdürlüğü (DIICOT) savcılarının emriyle, aralarında 101 yaşındaki savaş gazisi ve Rusya'nın ortağı olarak bilinen emekli general Radu Theodoru'nun da bulunduğu 6 kişi organize suç örgütü kurmak ve vatana ihanet suçlarından gözaltına alındı.

Romanya'da "vatana ihanet" operasyonu gerçekleştirildi. Romanya'da Organize Suç ve Terörizmi Araştırma Müdürlüğü (DIICOT) savcılarının emriyle, aralarında 101 yaşındaki savaş gazisi ve Rusya'nın ortağı olarak bilinen emekli general Radu Theodoru'nun da bulunduğu 6 kişi organize suç örgütü kurmak ve vatana ihanet suçlarından gözaltına alındı.

"Yeni bir anayasanın kabul edilmesi konularında yabancı kuruluşlarla pazarlık"

Sanıklardan ikisinin Ocak ayında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiği ve Romanya'nın NATO'dan çekilmesi için Rus ajanlarla pazarlık yaptıkları iddia edildi. Ayrıca, sanıkların Romanya'nın NATO'dan çekilmesi, mevcut anayasal düzenin kaldırılması, siyasi partilerin feshedilmesi, bakanlık pozisyonlarını üstlenecek örgüt üyelerinden oluşan yeni bir hükümetin kurulması, tüm devlet çalışanlarının görevden alınması, yeni bir anayasanın kabul edilmesi ve ülkenin adı, bayrağı ve milli marşının değiştirilmesi konularında yabancı siyasi-askeri kuruluşlarla pazarlık yapmaya çalıştıkları aktarıldı.

"Grup üyeleri Romanya devletine zarar vermek için gizli eylemlerde bulunmuşlardır"

Dava dilekçesinde, "Sanıklardan beşi, 2023 yılından başlayarak, bir şüpheli ile birlikte, siyasi yıkım ve ülkenin savunma yeteneklerinin zayıflatılması yoluyla Romanya'nın egemenliğini ve bağımsızlığını zayıflatmak amacıyla organize bir suç grubu oluşturdular. Bir yıl sonra gruba bir kişi daha katılmıştır. Grup üyeleri Romanya devletine zarar vermek için sürekli, kasıtlı, aleni veya gizli eylemlerde bulunmuşlardır" denildi. Soruşturmalar, grubun çevrimiçi platformlar aracılığıyla takipçi topladığını ve video materyalleri (Romanya makamlarına, ulusal ve uluslararası kuruluşlara yönelik bildirimler) yayınladığını ortaya koydu.

Savcılardan tutuklama ve ev hapsi talebi

DIICOT tarafından yapılan açıklamada, grup üyelerinin hem Romanya'da hem de Rusya'da yabancı bir gücün ajanlarıyla defalarca temasa geçtiği bildirildi. DIICOT savcıları, gözaltına alınan 5 kişinin davasında organize suç grubunun bir örgüt kisvesi altında kurulduğunu ve emir komuta zinciri ve operasyonel personeli olan askeri tarzda bir yapı olarak geliştiğini belirtti. Savcılar ayrıca, Ocak ayında sanıklardan ikisinin Moskova'ya giderek Romanya devletinin kontrolünü ele geçirme çabalarını desteklemek isteyen kişilerle temasa geçtiklerini aktardı.

Savcılar sanıklardan 4'ü için tutuklu yargılama, diğer 2'si için de ev hapsi talep ederken, emekli general Theodoru hakkındaki soruşturma devam ediyor. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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