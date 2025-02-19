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RTÜK'ten 7 Kanala Ceza

RTÜK, yayın ihlali yapan 7 kanala yaptırım uyguladı; bazı kanallar sağlık beyanı ile satış yaptı.

19.02.2025 19:07
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısından 7 kanala yayın ihlali cezası çıktı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yayın ihlallerinde bulunduğu tespit edilen 7 kanala müeyyide uygulandı.

RTÜK 6112 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.' 'Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz' hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bazı kanallara üst sınırdan yaptırım uygulandı.

Mevzuata aykırı krem tanıtımı yapan kanala ceza

Üst Kurul uzmanlarınca yapılan değerlendirmede bir programda tanıtılan ağrı kremi ürününün tıbbın dahi çözüm bulamadığı ağrılara ve rahatsızlıklara; ameliyata ve ilaç kullanımına gerek olmaksızın çözüm olarak sunduğu ve ürünün ilgili mevzuata aykırı olarak sağlık beyanıyla satışı ve pazarlamasına yer verildiği tespit edildi.

Programı yayınlayan TV kanalının, söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına.. yer verilemez..." hükmü ile 1262 sayılı Kanunu'nun 19'uncu maddesinde yer alan "...Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır..." hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlendi. Söz konusu yayına üst sınırdan yaptırım uygulandı.

Yine aynı yayıncı kuruluşa sohbet ve arkadaşlık hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilmesi üzerine "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara... sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez..." hükmüne aykırılıktan dolayı üst sınırdan yaptırım uygulandı.

İzinsiz yardım toplamaya RTÜK engeli

RTÜK, bir kanalın ise yayınlarında bir dernek adına ilgili makamlardan izin almadan yardım toplandığını tespit etmesi üzerine "Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan yaptırım uyguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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