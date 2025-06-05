Rus İHA Saldırıları: 5 Ölü, 17 Yaralı

Rus ordusunun Ukrayna genelinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda Çernihiv bölgesine bağlı Pryluky şehrinde 5 kişi hayatını kaybederken, Harkov kentinde 17 kişi yaralandı.

Rusya Ukrayna genelini insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldı. Rus ordusunun saldırılar düzenlediği Çernihiv bölgesine bağlı Pryluky şehrinde biri çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov'un yaptığı açıklamaya göre de kentte yerel saatle 01.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda 4'ü çocuk 17 kişi yaralandı. Terekhov, saldırıda 7 apartmanın hasar gördüğünü, bunlardan ikisinin doğrudan hedef alındığını belirtti. Terekhov, bir İHA'nın bir binanın 17. katına, diğer İHA'nın ise başka bir binanın ikinci katına çarptığını belirtti.

Rus ordusunun Odessa bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında ise bir sağlık kurumu, bir çocuk merkezi ve bir lise hasar gördü. Güneydeki Herson bölgesindeki saldırıda ise 2 kişi yaralanırken, 5 konut binası ile bir okul ve bir idari binaya hasar gördü. - ÇERNİHİV