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Rusya'da yük treni raydan çıktı

Rusya'nın Volgograd bölgesinde bir yük treninin "dış müdahale" sonucu raydan çıkmasıyla yakıt deposu ve kereste yüklü vagon alev aldı.

14.05.2024 11:33
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Rusya'nın Volgograd bölgesinde bir yük treninin "dış müdahale" sonucu raydan çıkmasıyla yakıt deposu ve kereste yüklü vagon alev aldı.

Rusya'nın güneyindeki Volgograd bölgesinde bulunan Kotluban istasyonunda bir yük treninin vagonları yerel saatle 01.55'te raydan çıktı. Yakıt deposu ve kereste yüklü bir vagon alev aldı. Bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, "Yetkili olmayan kişilerin demiryolu ulaşımına müdahalesi sonucu Kotluban istasyonunda yük treninin vagonları raydan çıktı. İlk bilgilere göre herhangi bir yaralanma olmadı. Kotluban istasyonu bölgesindeki tren trafiği durduruldu" ifadeleri kullanıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise yangının 03.38'de söndürüldüğü, yangının nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı. - VOLGOGRAD

Kaynak: İHA

Volgograd, Rusya, Ulaşım, Acil Durum, 3.Sayfa, Son Dakika

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