Rusya ve Ukrayna Arasında 95 Askerin Serbest Bırakılması - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna Arasında 95 Askerin Serbest Bırakılması

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 95 Ukraynalı ve 95 Rus asker serbest bırakıldı. Serbest bırakılan askerlerin sağlık kontrolü ve rehabilitasyon için Moskova'ya nakledileceği belirtildi. Bu, son 7 hafta içinde gerçekleşen üçüncü esir takası oldu.

17.07.2024 17:10
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Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 95 Ukraynalı ve 95 Rus asker serbest bırakıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda iki ülke arasında yeni esir takası yapıldı. Esir takası kapsamında 95 Rus ve 95 Ukrayna asker serbest bırakıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılan askerlerin Ukrayna esaretindeyken "ölümcül tehlikeyle" karşı karşıya olduğu ifade edilerek, geri getirilen askerlerin sağlık kontrolü, fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon için Moskova'ya nakledileceği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, serbest bırakılan Ukraynalı esirlerin Ukrayna ordusu, ulusal muhafız ve sınır muhafız birimine mensup olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Halkımızı evlerine getirmeye devam ediyoruz. 95 savaşçı daha Rus esaretinden kurtarıldı. Takastan sorumlu ekibimize ve arabuluculuk eden Birleşik Arap Emirlikleri'ne minnettarım. Ne kadar zor olursa olsun esaret altındaki herkesi geri getirmeliyiz" dedi.

İki ülke arasında son 7 hafta içinde üçüncü esir takası gerçekleştirilmiş oldu. Haziran ayında gerçekleşen esir takası kapsamında Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak 180 esiri serbest bırakmıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya ve Ukrayna Arasında 95 Askerin Serbest Bırakılması - Son Dakika

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