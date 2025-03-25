Sahte Altın Bilezik Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahte Altın Bilezik Çetesi Çökertildi

Kırşehir'de sahte altın bilezik satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 700 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi.

25.03.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahte altın bilezik satmaya çalışanlara operasyon: 3 kişi tutuklandı

KIRŞEHİR - Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, kuyumculara sahte altın bilezik satmaya çalışan 3 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Edinilen bilgilere göre Ankara'dan yola çıkan şebeke üyeleri; farklı illerdeki kuyumculara sahte altın bilezikleri satarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şebekenin kadın üyesi G.Y., dikkat çekmemek için sahte altınları bozduran kişi olarak Kırşehir'de iki kuyumcuyu daha dolandırdı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.D.'yi kaçmak üzereyken il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 tel örgü sahte altın bilezik, 5 adet 1 gramlık 24 ayar has altın, 2 adet 10 gramlık 24 ayar has altın ve 27 bin 750 TL ele geçirildi. Yapılan araştırmalar sonucu H.D.'nin G.Y. ile birlikte Denizli'den otobüsle Ankara'ya geldiği, burada M.T. ile buluştuğu tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, G.Y. ve M.T.'nin Aksaray'da olduğunu belirledi. Kırşehir ve Aksaray Emniyet Müdürlükleri'nin ortak operasyonuyla iki şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 5 tel örgü sahte altın bilezik, 6 adet 1 gramlık 24 ayar has altın, 4 adet 5 gramlık 24 ayar has altın, 28 adet 200 TL'lik banknot olmak üzere toplam 5 bin 600 TL, 1 altın görünümlü kadın kolyesi, 2 altın görünümlü küpe, 1 altın görünümlü bileklik, 10 farklı bankalara ait kredi kartı, 3 cep telefonu, 4 sim kart, 2 içime hazır uyuşturucu madde, 5 sentetik uyuşturucu hap ve 1 yasaklı bıçak ele geçirildi.

Piyasa değeri 700 bin TL

Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen malzemelerin yaklaşık değerinin 700 bin TL olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemler için Kırşehir'e getirildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.D., G.Y. ve M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, banka ve kuyumcuları hedef alan dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla 2024 Aralık ayından itibaren KAAN Uygulaması kapsamında özel güvenlik görevlileri, banka çalışanları ve kuyumcu esnafına yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Son üç ayda ise yapılan çalışmalar sayesinde toplam 16 dolandırıcılık olayının engellendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Kırşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Şebeke, Şebeke, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Altın Bilezik Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
13:02 İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
12:32 İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:10:34. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte Altın Bilezik Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement