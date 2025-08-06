Sahte Diploma Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
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Sahte Diploma Operasyonu: 17 Tutuklama

Sahte Diploma Operasyonu: 17 Tutuklama
06.08.2025 11:12
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Adana'da Mıhyedin Y. sahte diploma ve e-imza üreterek dolandırıcılık yaptı; 17 kişi tutuklandı.

Adana'da sahte diploma operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Mıhyedin Y.'nin 3 Suriyeli şahsın adına hat çıkardığı, daha sonra 6 üniversite, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile halk eğitim merkezi sistemlerine girerek görevlilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkarıp sahte diploma dağıttığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak Ocak ayında operasyon yaptı. Yapılan ilk operasyonda 126 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 109'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan soruşturmada, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'daki bayi ve ofisleri üzerinden sahte T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleri ile bazı kamu personeli adına e-imza üretildiği tespit edildi. Bu e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz şekilde erişildiği ve çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Bunun üzerine soruşturma derinleştirildiğinde aynı suçlara ek olarak, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet suçlarından yürütülen ikinci dalga soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildi.

Elde edilen delillerden sonra yapılan değerlendirmede ise en çok sahte diploma yapan ismin Adana'da yaşayan Mıhyedin Y. (29) olduğu öne sürüldü. Sanığın 3 Suriyeli adına hat çıkardığı, istediği kişilerin telefon numaralarına ulaştığı tespit edildi.

Sanığın daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen, İnönü, Ege, Süleyman Demirel, Çanakkale Onsekiz Mart ve Atatürk Üniversitesi, Adana İl Milli Eğitim, Seyhan İlçe Milli Eğitim, Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkardığı öğrenildi.

"Kendisini de lise mezunu yaptı, torbacılıktan kaydı var"

Ortaokul mezunu olan sanığın girdiği sistemler sayesinde kendisini de lise mezunu yaptığı, bu yöntemle çok sayıda kişiye sahte diploma verdiği öne sürüldü. Operasyon çerçevesinde tutuklanan sanığın başta uyuşturucu satmak ve kullanmak olmak üzere 8 suç kaydının olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte Diploma Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika

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