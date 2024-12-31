Sahte İmzalarla 200M Lira Vurgun - Son Dakika
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Sahte İmzalarla 200M Lira Vurgun

Sahte İmzalarla 200M Lira Vurgun

Ankara'da kooperatif başkanı E.C., sahte imza ile arsa hisselerini çoklu satışla dolandırdı.

31.12.2024 16:08
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Ankara'da başkanı olduğu kooperatife ait arsa hisse senetlerini sahte imza kullanarak birden fazla kişiye satan kadının 200 milyon lira vurgun yaptığı iddia edildi.

Ankara'da E.C. isimli kadının, kanuna aykırı olmasına rağmen denetim ve yönetim ekibini akrabalarıyla kurduğu arsa kooperatifi üzerinden 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. 92 dönümlük araziye ait 230 parsellik arsa hisselerini birden fazla kişiye satan E.C.'nin bu yöntemle 600'ye yakın satış gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Organize edilen ödül törenleriyle kendisini güvenilir biriymiş gibi göstermeye çalışan E.C.'nin beraberindeki kişilerle birlikte hisse sahiplerinin kaşe ve imzalarını taklit ettiği ve bu yöntemle satış sözleşmeleri tekrar üzerine aldığı iddia edildi. E.C.'nin son olarak ise bir kamu bankasındaki üst düzey yetkili tanıdığı aracılığıyla borçlarına karşılık hisselerini bankaya devrettiği, imzalana geri alım sözleşmesinin ise bu hafta sona ereceği belirtildi. Milyon liralık kaybı olan mağdurlar ise hem paralarından olduklarını hem de tehdit edildiklerini söyleyerek yardım istedi.

"Şu an 230 hisse olmasına rağmen kooperatifin en son 110 üyesi vardı"

Olayla ilgili konuşan davanın Avukatı Beyza Kılıçarslan: "Bu kooperatif Şubat 2023'te kurulmuş. Yönetim ve denetim kurullarını kendi akrabaları arasında oluşturmuş. Kooperatife ait arsalar 3 ay sonra bir kamu bankasına devredilmiş. Üyelerin hiçbiri durumdan haberdar değil. Durum öğrenildiği zaman yasal işlemlere başlanıldı. Araştırdığımızda ise hisse senetlerinde yazmasına rağmen böyle bir adresin kooperatifin mülkiyetinde yalnızca 3 ay bulunmuş. Şu an 230 hisse olmasına rağmen kooperatifin en son 110 üyesi vardı. Hisseler birden fazla kişiye satıldığı için üye sayısı 500 - 600 civarında. Kooperatif başkanı kendi borcuna karşılık hisseleri devrettiği banka ile geri alım sözleşmesi yapmış. Bu sözleşmenin süresi bu hafta bitecek. Bu nedenden dolayı süremiz daralmıştır. Başkan şahsi ticaretlerinde de hisse kullanmıştır. Sonra da yine ticaretle hissesini geri almıştır. Asla para kullanmamış, hisse karşılığında çek almış" dedi.

"Kooperatif başkanı sahte kaşe ve imza bastırıyor"

Kooperatifin eski çalışanlarından Mustafa Şamiloğlu: "İş karşılığında arsaları veriyorlardı. Karşı tarafla işleri bozulunca ise 'bu mal benim, paramı vermedin, zaten iş yapmadın' diyerek malları üzerine çekip tekrar üzerine çekip satışını yapıyorlar. Kooperatif başkanı sahte kaşe ve imza bastırıyor. Bu sayede müşteriler arası satış yapılmış gibi gösteriyorlar. Sahte telefon mesajlaşmaları yapıyorlar. Şantaj yapmak için herkesten ses kaydı alıyorlar. Bana da çok şantaj yaptılar. Ben çocuklarımla tehdit ediliyorum. Evlerinde ve ofislerinde uzun namlulu silahlar var. Sahte kaşeleri de ofisinde muhafaza ediyor. Ailem için endişe duyuyorum. Bu kişilerin pisliklerini görünce devlete sığındım ve sadece beni korumalarını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Tahminen 200 milyon liralık bir vurgun var"

Mağdurlardan Mehmet Dövüşkaya da, "Bize ev yaptırdılar. Arsayı da hobi bahçesiymiş gibi gösterip satışları bittiği zaman bu evleri bizlere tırlarla taşıttırıp başka kişileri mağdur ediyor. Biz de bunu anladığımızda iş işten geçmiş oldu. Orada 10'dan fazla hisse aldık, bunu 30 kişiye satmış. Bizi sürekli silahla tehdit ediyorlar. Şikayetten vaz geçirmek için yanımıza çok kişi gönderdiler. İftiralar attılar, yaptığımız işleri naylon faturayla inkar ettiler. 10 milyon lira kaybım var. Toplamda da tahminen 200 milyon liralık bir vurgun var. Anladığımızda hemen mahkemeye verdik. Sahte imzalarla hisselerimizi satmışlar. Hiçbir şeye karşılık vermiyorlar. İşi bitirmediğimiz için arsaları geri aldıklarını veya bizim geri sattığımızı iddia ediyorlar. İmzamızı kullanarak başka kişilere devretmişler" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte İmzalarla 200M Lira Vurgun - Son Dakika

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