Sahte Medyum Operasyonunda 28 Gözaltı

SAKARYA (İHA) – Sakarya merkezli 11 ilde yapılan operasyonlarda sosyal medya platformlarında sahte medyumluk yaparak insanları 87 milyon lira dolandıran 28 şüpheliden 5'i tutuklandı, 19'u adli kontrolle, 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon görüntülerinde büyü için kullan materyaller dikkat çekti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TikTok ve sosyal medyada sahte medyumluk yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Bu çerçevede Sakarya merkezli Şanlıurfa'dan 2, Antalya'dan 2, İzmir'den 2, Kayseri'den 2, Bursa'dan 2, Yozgat'tan 1, Eskişehir'den 1, Manisa'dan 1, İstanbul'dan 7, Ankara'dan 8 şüpheli olmak üzere toplam 11 ilde vatandaşları 87 milyon lira dolandıran 28 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgu sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 19'u adli kontrolle, 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonu Bakan Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformları üzerinden 'büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü' adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan 'işlem ücreti' adı altında para talep etmek ve sosyal medya platformları üzerinden, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bilgisi ve rızası dışında mevcut bakiyesini, farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi ve savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer almıştı.

Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Vatandaşların dini duygularını sömürerek 87 milyon lira dolandıran şahıslara yönelik yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; polis ekiplerinin ev baskınları, ev baskınları sonrasında ele geçirilen materyaller, şüphelilerin emniyetten çıkarılış ve adliyeye sevk ediliş anları yer aldı. - SAKARYA