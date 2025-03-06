Herkesin MİT görevlisi sandığı şahıs, onlarca kişiyi dolandırdı - Son Dakika
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Herkesin MİT görevlisi sandığı şahıs, onlarca kişiyi dolandırdı

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Denizli'de kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanı, jandarma istihbarat yüzbaşı gibi unvanlarla tanıtarak aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda doktor, avukat, noter ve öğretmenleri dolandıran, kamu kurumlarında kendisini bu kimlikle tanıtarak kolaylık sağlayan şüpheli, JASAT'ın operasyonuyla yakalandı.

06.03.2025 11:34  Güncelleme: 13:08
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Denizli'de bir kişinin jandarmaya ihbarı kendisini yıllardır MİT bölge başkanı ve jandarma istihbarat yüzbaşı olarak tanıtan dolandırıcının oyununu ortaya çıkardı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler, yapılan ısrarlı ve detaylı çalışmalar neticesinde Jandarma'nın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri sahte MİT'çinin Adnan K., olduğunu belirledi.

Denizli'de Sahte MİT Görevlisi Dolandırıcı Yakalandı

FABRİKA SAHİBİNİ BİLE KANDIRMIŞ

JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Adnan K., gözaltına alınırken, aracında yapılan aramalarda ise askeri üniforma, el telsizi, kablosuz telefon, jandarma amblemli numaratör ve jandarma araç giriş kartı gibi malzemeler ele geçirildi. Bir fabrikanın poşetleme ünitesinde çalışan sahte MİT'çi ve jandarma istihbarat yüzbaşının çalıştığı fabrika sahibini dahi kandırdığı ortaya çıktı. Telsizle yanına gittiği fabrika sahibine "MİT görevlisiyim, burada çalışmam gerekiyor" diyerek kendisine işe aldıran dolandırıcının, iş yerinden zaman zaman "Kontrole gidiyorum, göreve gidiyorum" diyerek izin aldığı öğrenildi.

Denizli'de Sahte MİT Görevlisi Dolandırıcı Yakalandı

ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ

JASAT timleri, Adnan K.'nin uzun bir süredir kendisini MİT Bölge Başkanı, MİT görevlisi jandarma istihbarat yüzbaşı gibi tanıtarak bu şekilde çevre kazandırdığını belirledi. Resmi kurumlara dahi kendisini bu şekilde tanıtarak işlemlerini kolaylaştıran Adnan K., aralarında özellikle doktor, avukat, öğretmen ve noter gibi önemli meslek gruplarından pek çok kişiyi kandırarak borç para aldığı öğrenildi. Kamu görevlisi, iş adamı, esnaf gibi çok sayıda kişiye kendisini jandarma istihbarat yüzbaşı ve MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan A.K., inandırıcı olması amacıyla da bu kişilerin yanına gittiğinde yanına telsiz aldığı, resmi kurumlara gittiğinde ise fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Kentte istihbaratçı olarak tanınan şüphelinin güvenini kazandığı kişilerden borç aldığı belirlendi. Sahte MİT Bölge Başkanı ve jandarma istihbarat yüzbaşı Adnan K.'ye güvenmeyen bir kişinin ihbarı ise tüm yalanları ortaya çıkardı.

Denizli'de Sahte MİT Görevlisi Dolandırıcı Yakalandı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli Adnan K., nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevkinde basın mensuplarının "MİT mensubu olduğunuzu söyleyerek dolandırıcılık yaptığınız söyleniyor?" sorusuna "Konuşmuyorum, kabul etmiyorum" şeklinde yanıt verdi. Adliyeye sevk edilen sahte MİT'çi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Herkesin MİT görevlisi sandığı şahıs, onlarca kişiyi dolandırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Herkesin MİT görevlisi sandığı şahıs, onlarca kişiyi dolandırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 205622:
    tukiyede normal şeyler bunlar biride çıkıp ekonomiyi ben duzelticem diyo 23 yıldır millet inanıyor 60 19 Yanıtla
  • aragorn:
    KİTLE MÜSAİT ADAMIN SUÇU YOK AĞA 58 3 Yanıtla
  • Tuğrul ÇELİK:
    marslıyım ama söylemem 8 0 Yanıtla
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