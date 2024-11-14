Sahte Web Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Sahte Web Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu

Sahte Web Siteleriyle Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da 7 ilde düzenlenen operasyonda sahte sitelerle dolandırıcılık yapan 35 şüpheli yakalandı.

14.11.2024 15:09
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Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapan firmalara ait web sitelerini taklit ederek sahte siteyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 35 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapan firmalara ait web sitelerinin gerçeğini taklit edip sahte sitelerini kurarak müşteki şahısları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda 35 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 4 şahsın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranma kaydının olduğu, 3 şahsın da kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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