Şakanın böylesi 'pes' dedirtti... - Son Dakika
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Şakanın böylesi 'pes' dedirtti...

Bilecik'te lise öğrencisi bir grup gencin doğum günü şakası, arkadaşlarının neredeyse kör olmasına sebep oluyordu. Mahalle meydanında toplanan gençler, doğum günü olan arkadaşlarını elektrik direğine zincirle bağlayıp başından aşağıya su ve benzeri şeyler döktüler. Dökülen çamaşır suyu sebebiyle gençin gözü bulanık görmeye başladı ve ailesi şikayetçi oldu. Olayın duyulması üzerine Bilecik Valiliği soruşturma başlattı.

04.06.2024 17:37
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Şakanın böylesi 'pes' dedirtti... Arkadaşlarının doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu

Mahalle meydanında elektrik direğine zincirle başlayıp başından aşağıya ne buldularsa boşattılar

Dökülen çamaşır suyu yüzünden gözü bulanık görmeye başlayan gencin ailesi şikayetçi oldu, valilik soruşturma başlattı

BİLECİK - Bilecik'te lise öğrencisi bir grup gencin doğum günü olan arkadaşları için yaptığı şaka, az daha bir gencin kör olmasına sebep oluyordu.

Kayıboyu mahallesinde yaşayan lise öğrencisi bir grup genç, doğum günü olan arkadaşları M.P. için yaptıkları kutlamada dozu kaçırdılar. Önceki gece mahalle meydanında bir araya gelen gençler, şaka yapmak istedikleri arkadaşlarını zorla kollarından tutup adeta sürükleyerek elektrik direğine zincirle bağladılar. Daha sonra başından aşağıya su ve benzeri şeyler döken, bir şeyler fırlatan, torpil patlatan gençler kendi aralarından gülüp eğlenip güya şaka yaptıklarını sandılar. Gencin itiraz etmesine aldırmayan arkadaşları, sonunda başından aşağıya su döküp kafasını yıkadılar. Dökülen çamaşır suyu sebebi ile eliyle gözünü silmemesini isteyen gençlerin bu şakası sonrası M.P. bir süre sonra görme bozukluğu yaşamaya başladı. Olayı ilk önce ailesine söylemeyen genç tedavi altına alındı. Ailesi arkadaşlarından şikayetçi oldu, olayın duyulması üzerine Bilecik Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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