Sakarya'da 84 Vatandaşı Dolandıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da 84 Vatandaşı Dolandıran Şahıs Tutuklandı

Sakarya'da bir iş yeri sahibi olan M.B., müşterilerinin ziynet eşyaları ve nakit paralarını muhafaza ettiği dükkanını kapatıp kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını fark eden 84 vatandaş şikayetçi oldu. Burdur ve Isparta Emniyeti'nin koordineli çalışması sonucunda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kullandığı araçta yapılan aramada ziynet eşyaları ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

03.07.2024 12:03
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Sakarya'da 84 vatandaşı toplam 98 milyon TL dolandıran ve Isparta ile Burdur Emniyeti'nin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da M.B. isimli bir iş yeri sahibi birçok müşterisinin ziynet eşyası ve nakit parasını muhafaza ettiği dükkanını 22 Nisan kapatarak kayıplara karıştı. Bunun üzerine dolandırıldıklarını anlayan 84 vatandaş emniyete giderek şikayetçi oldu. Yapılan ihbarın ardından 22 Nisan tarihinden bu yana aranan M.B isimli şahsın kullandığı otomobil ile Burdur istikametine gittiği tespit edildi.

Burdur ve Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda toplamda 98 milyon TL değerinde dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıs Burdur'da yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın kullandığı araçta yapılan arama birçok ziynet eşyası ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Isparta, Sakarya, Burdur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 84 Vatandaşı Dolandıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 84 Vatandaşı Dolandıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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