Sakarya'da 84 Vatandaşı Dolandıran Şahıs Tutuklandı

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Sakarya'da 84 vatandaşı toplam 98 milyon TL dolandıran ve Isparta ile Burdur Emniyeti'nin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da M.B. isimli bir iş yeri sahibi birçok müşterisinin ziynet eşyası ve nakit parasını muhafaza ettiği dükkanını 22 Nisan kapatarak kayıplara karıştı. Bunun üzerine dolandırıldıklarını anlayan 84 vatandaş emniyete giderek şikayetçi oldu. Yapılan ihbarın ardından 22 Nisan tarihinden bu yana aranan M.B isimli şahsın kullandığı otomobil ile Burdur istikametine gittiği tespit edildi.

Burdur ve Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda toplamda 98 milyon TL değerinde dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıs Burdur'da yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın kullandığı araçta yapılan arama birçok ziynet eşyası ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR