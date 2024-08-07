Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında alev alev yandı. Ahırda bulunan hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.
Altındere Osmanağa Mahallesi'nde İ.E.'ye ait ahır ve samanlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken ahırda bulunan hayvanların telef olmaktan son anda kurtarıldı. Ahır ve samanlığın küle döndüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Ahır ve Samanlık Yangını: Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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