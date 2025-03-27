Sakarya'da Bayram Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Bayram Güvenliği Toplantısı

Sakarya\'da Bayram Güvenliği Toplantısı

Vali Doğan, Ramazan Bayramı'nın güvenli geçmesi için önlemleri değerlendirdi.

27.03.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında 81 il valisi ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen 'Ramazan Bayramı Tedbirleri' konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş hazır bulundu. Toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke genelinde alınacak güvenlik, asayiş, trafik ve diğer kamu düzeni tedbirleri ele alındı. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi, yoğunluk yaşanabilecek bölgelerde gerekli önlemlerin alınması ve muhtemel aksaklıkların önlenmesi gayesiyle yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Vali Doğan da Sakarya'da bayram süresince uygulanacak tedbirler hakkında bilgi verirken, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ilgili tüm birimlerin sahada olacağını belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Rahmi Doğan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, sakarya, trafik, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Bayram Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:59:47. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Bayram Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement