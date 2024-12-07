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Sakarya'da Çakarlı Araç Çilesi

Sakarya\'da Çakarlı Araç Çilesi

Sakarya'da çakarlı araç kullanan sürücüye 192 bin TL ceza kesildi, ehliyeti 30 gün askıya alındı.

07.12.2024 13:00
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Sakarya'da polis ekiplerince çakarlı araç kullanan sürücü ile sahibine 192 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süre ile el konulurken otomobilde 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir genelinde şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede denetimlerini sıklaştıran ekipler, bir otomobil üzerinde çakar tertibatı olduğunu tespit etti. Çakar sistemi araçtan sökülerek el konuldu. Otomobil sürücüsüne 'Mevzuatta Belirlenen Işıklı ve/veya Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak ve/veya Kullanmak' maddesinden 96 bin TL cezai işlem uygulanarak ehliyetine 30 gün süre ile el konuldu. Ayrıca araç sahibine de 'Mevzuatta Belirlenen Işıklı ve/veya Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak ve/veya Kullandırmak' maddesinden 96 bin TL cezai işlem uygulandı ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Çakarlı Araç Çilesi - Son Dakika

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