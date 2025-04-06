Sakarya'da Çocuk Kavgası Katliama Neden Oldu - Son Dakika
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Sakarya'da Çocuk Kavgası Katliama Neden Oldu

Sakarya'da iki komşu aile arasında çocukların kavgası silahlı çatışmaya dönüştü, 5 kişi hayatını kaybetti.

06.04.2025 17:38
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Kana bulanan geceye ilişkin valilikten açıklama: Katliam, çocukların kavga etmesiyle başlamış

Aynı aileden hayatını kaybeden 3 kişi güvenlik sebebiyle erken defnedildi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan ve adeta katliam yapılan geceye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada katliamın sebebi çocukların kavga etmesiyle başladığı belirtildi. Gecenin adeta kana bulandığı olayda aynı aileden hayatını kaybeden 3 kişi ise güvenlik tedbirleri sebebiyle erkenden defnedildi.

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 kişi olay yerinde 2 kişi hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişide yaralanmıştı. Tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken olay sonrası kaçan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. İki komşu aile arasında çıkan ve adeta katliam yapılan geceye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sakarya Valiliği, adeta gecenin kana bulandığı silahlı çatışmanın başlangıç sebebinin çocuklar arasında yaşanan kavga olduğunu belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "6 Nisan 2025 Pazar günü saat 01.10 sıralarında, Serdivan ilçemize bağlı Beşköprü Mahallesi'nde ikamet eden iki komşu aile arasında, çocuklar arasında yaşanan bir tartışmanın büyümesi sonucu silahlı bir çatışma meydana gelmiştir. Yaşanan elim olay neticesinde; karşılıklı taraflardan toplam 5 vatandaşımız ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmiş, 6 vatandaşımız ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Olayın ardından ticari taksi ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli şahıs güvenlik birimlerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü soruşturma ve tahkikat başlatılmıştır. Yaşanan bu tür hadiselerin tekrar etmemesi adına güvenlik güçlerimizce gerekli tüm önleyici tedbirler alınmakta, ilgili kişiler hakkında adli süreç titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Katliamda hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi güvenlik sebebiyle erken defnedildi

Çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olmasıyla devam eden katliam gibi olayda hayatını kaybeden Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt ile Özgür Özyurt'un cenazeleri yapılan otopsi sonrasında jandarmanın gözetiminde ailelerine teslim edildi. İkindi ezanı sonrasında defnedilmek istenilen baba ve iki oğlun cenazeleri güvenlik tedbirleri çerçevesinde Karasu Kuyumculu Mahallesi'nde öğle ezanı sonrasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Çocuk Kavgası Katliama Neden Oldu - Son Dakika

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