 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da Göğsünde Ağrı Hisseden Amcasını Hastaneye Götüren Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da Göğsünde Ağrı Hisseden Amcasını Hastaneye Götüren Sürücü Kaza Yaptı

Sakarya'da bir sürücü, göğsünde ağrı hisseden amcasını hastaneye götürmek isterken panikleyerek kaza yaptı. Kaza sonucunda amca hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sakarya\'da Göğsünde Ağrı Hisseden Amcasını Hastaneye Götüren Sürücü Kaza Yaptı
15.12.2023 - 18:04,
Abone Ol

Sakarya'da göğsünde ağrı hisseden amcasını hastaneye götürmek çıktığı yolda, amcası fenalaşınca panik yapan sürücü kaza yaptı. Olay yerinde kalbi duran amca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi D-100 karayolu Yan Yol Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göğsünde ağrı hisseden 69 yaşındaki Engin Uğurlu, durumu yeğenine bildirdi. S.U. (39) rahatsızlanan amcasını hastaneye götürmek için otomobili ile yola çıktı. Hastane yolunda amcası Engin Uğurlu'nun fenalaştığını gören sürücü S.U. paniğe kapıldı. S.U. kontrolündeki 34 UL 5338 plakalı otomobil refüje çıktı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.U., amcası Engin Uğurlu ve araçta yolcu olarak bulunan H.S.U. (60) yaralandı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde kalbi duran Engin Uğurlu ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uğurlu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Acil Durum, Hastane, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Göğsünde Ağrı Hisseden Amcasını Hastaneye Götüren Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika


18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53
Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan aslan yavrusu öldü Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan aslan yavrusu öldü
15:52
Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan aslan yavrusu öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:52 Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 18:59:02. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Göğsünde Ağrı Hisseden Amcasını Hastaneye Götüren Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement