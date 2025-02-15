Sakarya'da Hayvan Hırsızlığına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Hayvan Hırsızlığına Operasyon

Sakarya\'da Hayvan Hırsızlığına Operasyon

Sakarya'da hayvan hırsızlıklarıyla ilgili 11 kişi tutuklandı, 3 hayvan İstanbul'da satıldı.

15.02.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde yaklaşık iki hafta önce 14 küçükbaş ve 14 büyükbaş hayvanın çalınması olayını aydınlatan jandarma ekipleri 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kez ise Karapürçek'te 7 adet büyükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda, hayvanlardan 3 tanesini İstanbul'da sattıkları tespit edilen ve yakalanan üç şahıstan, ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Karapürçek ilçesinde ikamet eden R.A. (64), 31 Ocak 2025 tarihinde Kızılbayır Mahallesi'nde bulunan hayvan çiftliğinden 11 adet büyükbaş hayvanın kayıp olduğunu ve çevrede yaptığı araştırmalar neticesinde hayvanları bulamadığını belirterek jandarmaya başvurdu. Alınan şikayet üzerine Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı. Çevre güvenlik kameralarını ve Plaka Tanıma Sistemlerini (PTS) incelemeye alan ekipler, kaybolan büyükbaş hayvanların sayısının 11 değil, 9 adet olduğunu ve hayvanların bulundukları çiftlikten çıkarak gittiği, ilerleyen saatlerde ise 2'sinin geri geldiğini tespit etti.

Jandarma hayvan hırsızlarına geçit vermiyor

Devam eden çalışmalar neticesinde hayvanlardan 3 tanesi İstanbul Tuzla ilçesinde bulunan hayvan pazarında H.K. (44), M.Ç. (45) ve E.G. (31) isimli şüpheliler tarafından satıldığı tespit edildi. Diğer 4 adet hayvanın ise 28 Ocak 2025 tarihinde Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde hayvancılık yapan M.K.'nın (76) hayvanlarını çalarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İ.G. isimli şahsa satan ve JASAT ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece 'suç işlemek amaçlı örgüt kurmak' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından tutuklanan Ş.G. (30), R.G. (36), M.G. (20), E.G. (31), R.G. (38) ve U.G. (20) isimli şahıslar tarafından çalındığı tespit edildi. 4 büyükbaş hayvanın bulunma ihtimali olan 3 ahıra Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenlendi. Bahse konu hayvanlara rastlanılamadı.

3 hayvanı sattığı tespit edilen iki şahıs daha tutuklandı

Son olayda çalınan hayvanlardan 3'ünü İstanbul'da hayvan pazarında satan şüpheliler H.K. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece 'suç işlemek amaçlı örgüt kurmak ve nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bununla birlikte son iki hafta içerisinde Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde yaşanan hayvan hırsızlıklarına ilişkin tutuklananların sayısı 11'e yükseldi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karapürçek, Hırsızlık, Operasyon, Politika, İstanbul, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, sakarya, Akyazı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Hayvan Hırsızlığına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:37 Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek’in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı
15:34 Türkiye’deki ünlü cips firmalarına rekor para cezası Türkiye'deki ünlü cips firmalarına rekor para cezası
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:11 Mahallelinin “Yoğun koku geliyor“ dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
19:04 İstanbul’da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:47 Batman’da köprü altında bir kişi ölü bulundu Batman'da köprü altında bir kişi ölü bulundu
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
18:18 Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı
18:07 Ünlü Yönetmen Christopher Nolan’ın Yeni Filmi Türkiye’de Çekilecek Ünlü Yönetmen Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Türkiye'de Çekilecek
18:03 Ethereum Blockchain ağı için büyük gün Ethereum Blockchain ağı için büyük gün
17:44 Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 16:09:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Hayvan Hırsızlığına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.