Sakarya\'da Kafelerde Geniş Denetim

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Sakarya'da polis başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, SGK, zabıta ve maliye görevlilerinden oluşan komisyonla Serdivan'da bulunan kafeler bölgesinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

Serdivan ilçesinde kafelerin yoğun olduğu Bağlar Caddesi mevkiinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri başta olmak üzere; zabıta, maliye, İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, SGK görevlilerinden oluşan komisyonla geniş çaplı denetim yapıldı. Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi ve kapalı alanda tütün mamullerinin içilip içilmediği kontrol edildiği denetimlerde, şüpheli görülen kişi ve araçlar tek tek durdurularak polis ekiplerince GBT yapıldı. Üniversitelerin eğitim öğretime başlaması ile birlikte öğrencilerin korunması ve huzur ile güvenliğin sağlanması amacıyla bu tür denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi. - SAKARYA