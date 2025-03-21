8 kişi için plan yaptı, 5\'inci adrese giderken yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün 4 farklı konumda hareketli dakikalar yaşandı.

KİRAYI ARTIRMAK İSTEYEN MÜLK SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ

Medeniyet Bulvarı üzerinde market işleten Doğan G., 30 bin lira olan kirayı yaklaşık 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia ettiği ve 3-4 aydır tartıştığı mülk sahibi Mehmet Bal'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

GAYRİMENKUL OFİSİ VE TOPTAN MARKETE ATEŞ AÇTI

Ardından Cadde 54 AVM'e giden Doğan G., öncesinde iş yaptığı bir gayrimenkul ofisinin camına tüfekle ateş açtı. Bölgeden motosiklet ile ayrılan şahıs buradan ise Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki toptan satış yapan bir marketi hedef aldı. Şahsın işlettiği markete bu toptan markete daha öncesinde mal aldığı öğrenildi.

EMLAKÇININ EVİNE SALDIRDI

Yaklaşık yarım saat içerisinde şehri adeta birbirine katan şahıs, Erenler ilçesinde de bir emlakçının evine kurşun yağdırdı.

8 KİŞİ İÇİN PLAN YAPTI, 5'İNCİ ADRESE GİDERKEN YAKALANDI

İddiaya göre, şahsın daha öncesinde iş yaptığı aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu kişilerin iş yerlerini hedef aldığı öğrenildi. Toplam 7-8 kişi için plan yaptığı öğrenilen şahıs 5'inci adrese giderken Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince olaylarda kullandığı pompalı tüfek ve motosiklet ile yakalandı.

YAKALANDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.